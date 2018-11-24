24 Kasım 2018, 17:06
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Köy Okulunda Ki Öğrenciler İlk Kez B.b. Erzurumspor Maçını İzledi

Köy Okulunda Ki Öğrenciler İlk Kez B.b. Erzurumspor Maçını İzledi

Erzurumlu köy okulu öğrencileri süper lig ekibi B.B. Erzurumspor’un maçını ilk kez izlemenin heyecanını yaşadı.

Erzurumlu köy okulu öğrencileri süper lig ekibi B.B. Erzurumspor'un maçını ilk kez izlemenin heyecanını yaşadı.

Süper Toto Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor'u Kazım Karabekir stadyumunda misafir eden B.B. Erzurumspor maçını Horasan Fatih Ortaokulunda okuyan 40 öğrenci ilk kez izledi.

Horasan Belediye Başkanı Abdülkadir Aydın'ın desteğiyle Erzurum'a gelen öğrenciler sosyalleşmek ve farklı ortamları görmek için ise maçtan önce AVM'yi gezerek yemek yediler. - ERZURUM
Horasan
24 Kasım 2018 Cumartesi 17:06