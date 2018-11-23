Köy Okulunda Öğrencileriyle İngilizce Dergi Çıkardı

23 Kasım 2018 Cuma 12:11



23 Kasım 2018 Cuma 12:11

NECAT HAZAR - Van'ın Çatak ilçesinde İngilizce öğretmeni Aynur Korkmaz, sınıfında öğrencilerin İngilizce şarkılar seslendirdiği koro ve tiyatro grubu oluşturdu, çocuklarla aynı dilde dergi çıkardı.Çatak'a 20 kilometre mesafede bulunan, önceden köy olan ancak büyükşehir yasası ile mahalle statüsüne kavuşan Alacayar'daki ortaokula yaklaşık 3 yıl önce atanan Ispartalı Aynur öğretmen, öğrencilerinin yabancı dil öğrenmesi için yoğun çaba gösteriyor.Aynur öğretmen, Alacayar'daki çocukların İngilizce şarkılar seslendirdiği koro ve tiyatro grubu oluşturdu.Öğrenciler İngilizceye ilgi gösterince de onlarla aynı dilde dergi çıkarmaya başladı.Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içerisinde röportajlar, hikayeler, oyunlar ve farklı etkinlikler bulunan derginin basımını okul yönetiminin desteği ile yaptıklarını söyledi.Dergiyi çocukların İngilizceye daha hakim olması için çıkardıklarını anlatan Korkmaz, "İngilizceyi öğrencilerin hayatına dahil etmek için böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Çocukların gözlerindeki ışığı görünce de dergi çıkardık." dedi."Bu yıl dört sayı çıkarmayı hedefliyoruz"Korkmaz, çocukları dergi için iki haftada bir topladığını anlatarak, şöyle konuştu:"Öğrencilere çeviri ve resim bulmalarını konusunda yardımcı oluyorum. Çocuklar da dergiyi beli bir kalıba oturttuktan sonra kendilerinden de bir şeyler katıyor. Böylece daha yaratıcı oluyorlar. Kırsal bir bölgede eğitim veriyoruz ve çocuklar zorlu şartlarda eğitim görüyor. Tabi bazen insan umutsuzluğa kapılıyor fakat zamanla çocukların hevesinin artığını gördükçe çalışmaya devam ediyoruz. Bu şekilde bir derginin ilk sayısını çıkardık. Bu yıl dört sayı çıkarmayı hedefliyoruz. Ama bu yavaş yavaş bir kültür haline geldikçe ayda bir belki iki haftada bir çıkarabiliriz."Aynur öğretmen, öğrencilerin İngilizce şarkılar seslendirdiği koro ve tiyatro grubunun da çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş ise Aynur öğretmenin öğrencileriyle çok başarılı bir çalışma yürüttüğünü dile getirdi.Valilik, Kaymakamlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de bu tür çalışmalara destek verdiğini vurgulayan Taş, "Bize düşen görev de bu desteği boşa çıkarmamaktır. Bu desteği gören idareci ve öğretmenlerimiz ellerinden gelen tüm gayreti gösteriyorlar." diye konuştu.Öğrencilerden Ayşe İrim ise Aynur öğretmen sayesinde İngilizceyi çok çabuk öğrendiklerini, dergi, koro ve tiyatro ekibinde çalışmalar yaptıklarını ifade etti.İngilizce konusunda belli bir noktaya geldiklerini anlatan İrim, "Ben ilk dergiyi eve götürdüğümde annem çok sevinip tebrik etti. Biz önce 'Türkçeyi doğru düzgün konuşmazken İngilizceyi nasıl konuşuruz' diye düşünüyorduk. Aynur öğretmenimiz sayesinde şu an İngilizce konuşup tiyatro oyunu hazırlayıp müzik korosu oluşturuyoruz." dedi.İzmir'den geçen yıl ailesiyle memleketleri Alacayar'a dönüş yapan 7. sınıf öğrencisi Mine Budak ise mahallelerinde batıdaki okullar gibi çalışmalar yapılmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.