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Köy okulundaki öğrenciler kamerayla tanıştı, klip çekti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Benim Hikayem' projesi kapsamında Türkiye Haber Kameramanları Derneği üyeleri Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Kayaaltı Köyü'ne gelerek çocuklara kamerayı anlattı ve klip çekilmesini sağladı.

17.10.2019 11:56Köy okulundaki öğrenciler kamerayla tanıştı, klip çekti

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Benim Hikayem' projesi kapsamında Türkiye Haber Kameramanları Derneği üyeleri Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Kayaaltı Köyü'ne gelerek çocuklara kamerayı anlattı ve klip çekilmesini sağladı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Ardahan'da Göle ilçesine bağlı Kayaaltı Köyü'ne gitti. Buradaki köy okulunda çocukları kamerayla tanıştıran Başkan Aytekin Polatel, merak edilen soruları da cevaplandırdı. Sınıflara kamerayı tanıtan Polatel, "Okullarda yapılan çalışmalarda bugüne kadar hiç kamerayla tanışmamış mikrofona dokunmamış çocukların ilk kez yaşadıkları deneyimler kayıt altına alınıyor. Teoride verilen eğitimler daha sonra bir klip çalışması dahilinde okul bahçesinde pratik hale dönüştürülüyor" dedi.Türkiye Haber Kameramanları Derneği bu yılki proje kapsamında Muğla, Manisa, Çanakkale, Bartın, Sinop, Sivas'ın ardından geldiği Ardahan'da yapacağı tanıtımın ardından Ağrı, Diyarbakır ve Mersin'de bulunan 7 köye de gitmeyi planlıyor. Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullardaki 9-14 yaş arasındaki öğrencilerle bir araya gelen dernek üyeleri hem mesleklerini tanıtıyor hem de kamera kullanımı, kurgu, senaryo yazımını ve montaj eğitimi veriyor.



Türkiye, Ardahan, Güncel

Kaynak: DHA

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