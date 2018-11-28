Köy Sakinleri Maden Şehitliğini Ziyaret Etti

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:38



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:38

Alaplı ilçesi Hasanlı köyü sakinlerinin, Çekmen Bezi Sanat ve Yaşam Derneği'nin "Hadi Köyümüze Geri Dönelim" projesi kapsamında Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret ettiği bildirildi.Dernek Başkanı Recep Tufan, yaptığı yazılı açıklamada, "Hadi Köyümüze Geri Dönelim" projesi kapsamında Soma maden kazasında hayatını kaybeden madencilerin mezarlarını ziyaret ederek aileleriyle bir araya geldiklerini belirtti.Proje kapsamında kültür gezileri de yapacaklarını ifade eden Tufan, şunları kaydetti:"Proje kapsamında dernek üyelerimiz ve Hasanlı köyü sakinleriyle birlikte Soma Maden Şehitliği'ni ve ailelerini ziyaret ettik. İçimizde babasını maden kazasında kaydeden arkadaşlarımız da var."