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Köy takımının büyük başarısı

Kırklareli'ye bağlı Lüleburgaz ilçesinin Eskitaşlı köyü Şehit Er Recep Savaş Sinar Ortaokulu badminton takımı, köy ortaokulu bandminton takımı grup ikincisi olarak bölgelerarası grup maçlarına katılmaya hak kazandı.

08.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:25Köy takımının büyük başarısı
Kırklareli'ye bağlı ilçesinin Eskitaşlı köyü Şehit Er Recep Savaş Sinar Ortaokulu badminton takımı, köy ortaokulu bandminton takımı grup ikincisi olarak bölgelerarası grup maçlarına katılmaya hak kazandı.

Lüleburgaz Eskitaşlı Köyü Şehit Er Recep Savaş Sinar Ortaokulu'nun badminton takımı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Marmara Bölgesi Analig Grup müsabakalarında grup ikincisi oldu. Eskitaşlı Ş. Er Recep Savaş Sinar Ortaokulu öğrencilerinden oluşan Kırklareli Yıldız Erkek Badminton Takımı grup 2. si olarak Eskişehir'de yapılacak bölgeler arası grup müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Badminton takımının antrenörleri Mayizer Meriç ve Günay Meriç, "Sporcularımız Göktuğ Atlı, Bartu Cansever, Egemen Ragıp Ergin, Kerem Cansever ve Zafer Ordu, Analig Grup müsabakalarında başarılı maçlar çıkararak grup ikincisi oldular. Bu başarılarından dolayı kendilerini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Spor

Kaynak: İHA

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