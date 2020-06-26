Köy tesisleri imece usulü inşa ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından köylerde ihtiyaç duyulan malzemelerin temini hızla sağlanırken, işçilik için imece usulü bir araya gelen köylüler ise yaşam alanlarını güzelleştirecek yapıları inşa etmeyi sürdürüyor.

Köy tesisleri imece usulü inşa ediliyor
26.06.2020 13:30 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:47
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından köylerde ihtiyaç duyulan malzemelerin temini hızla sağlanırken, işçilik için imece usulü bir araya gelen köylüler ise yaşam alanlarını güzelleştirecek yapıları inşa etmeyi sürdürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köy ve kırsal mahallelerin daha cazip, yaşanabilir bir alan olabilmesi amacıyla projelerini hayata geçiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen destekler kapsamında köy ortak yaşam alanlarının ihtiyaçları gideriliyor. Bu kapsamda muhtar ve mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda İzmit Kurtdere Mahallesi sosyal tesisinin malzeme ihtiyacı Büyükşehir tarafından karşılandı. 2018 yılında yapımına başlanan köy tesisinin çatı malzemesi, kapı ve pencereleri, iç ve dış boyası, hazır beton, demir ve tuğlaları Büyükşehir tarafından sağlandı.

Toplantı, kurs ve cemiyetler için yapılan binanın tüm malzemeleri Büyükşehir tarafından karşılanırken işçilik ise mahalle sakinleri tarafından yapıldı. İmece usulü yapılan tesis mahalle sakinlerinin alın teriyle yükseldi ve hazır hale getirildi. Pandemi sürecinde kapalı olan ve hizmet veremeyen tesisin yasakların gevşetilmesiyle mahalle halkının hizmetine sunulması planlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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