Köy ve Mahalle Muhtarlarından Ali Korkut'a Destek

04 Aralık 2018 Salı 12:10



04 Aralık 2018 Salı 12:10

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesine bağlı 36 köy/mahalle ve merkezden 8 muhtar Ali Korkut için bir araya gelerek bildiri yayınladı. Muhtarlar Dernek Başkanı Fahri Eğiloğlu ve Merkez Ömer Nasuhi Bilmen Mahalle Muhtarı Tahir Sağsöz ayrı ayrı açıklama yaptılar. Açıklamalarda halkın sesinin dinlenmesi çağrısı yapıldı. Muhtarlar, aday tercihinin halkın tercihiyle örtüşmesine vurgu yaparak, "Milletin oyu kimsenin cebinde değildir" uyarısında bulundular.31 Mart seçimleri için partilerde aday belirleme süreci devam ediyor. Yakutiye ilçesine bağlı 36 köy/mahalle muhtarıyla birlikte merkezden 8 muhtar bir araya gelerek Ali Korkut'un belediye başkanlığının devamı için bildiri yayınladılar. Halkın temsilcileri muhtarların sesinin dikkate alınmasını isteyen muhtarlar, "Biz, aday tercihinin Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi halkın isteğine kulak verilsin istiyoruz" dediler.Köyler, Ali Korkut'la güldüMuhtarlar Dernek Başkanı Fahri Eğiloğlu, "Ali Korkut'un hizmetleriyle gönlünü kazandığı 36 köy/mahalle halkının temsilcileri, muhtarları olarak buradayız. 36 köyümüzdeki yüzlerce hane halkının düşüncelerine tercüman olacağız. Yakutiye Belediye Başkanımız Ali Korkut, "Gücüm çerçevesinde, alt yapı çalışmalarını takiben köylerimizin asfaltını atacağım" dedi. Dediği gibide yaptı. Yakutiye'nin tüm köyleri asfalt ile tanıştı. Ev hanımlarımız, çocuklarımız bu duruma en çok sevinenlerdir. Köylerimizde toz ve çamur tarih oldu. Hizmet yalnızca asfalt ile olmadı; köy wc'lerimiz, okulların eksikleri, camilerimizin tadilat tamiratı, köy odalarımızda Ali Korkut'un imzası var.Biz 36 köy halkını temsil eden muhtarlar olarak diyoruz ki, kolay söz vermeyen, verdiği sözü yere düşürmeyen Ali Korkut'u yeniden Yakutiye Belediye Başkanı olarak görmek istiyoruz. Çünkü alt yapı, yol ve diğer sorunlarımızı çözen Başkan Korkut ile inşallah önümüzdeki dönem ortak kalkınmayı, kooperatifleşmeyi deneyeceğiz. Başarılı olacağımıza inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız, Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın, yani bizim yanımızda olduğunu biliyoruz. Biz Ak Partiden Ali Korkut'u bir daha istiyoruz" şeklinde konuştular.Ali Korkut'a destek için bildiriye katılan 8 merkez mahalle muhtarı da Ali Korkut'a destek verdi. Merkez Mahalle muhtarları adına konuşan Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi muhtarı Tahir Sağsöz, "Çok belediye başkanlarıyla çalıştım. Yalnız bu iki dönemdir Ali Korkut'tan aldığım zevki hiç kimseden almadım" dedi. Sağsöz, "Allah rızası için buradayız, hizmeti vereni istiyoruz. 16 tane mahallemiz var, Onun için biz tekrar Ali Korkut'u görmek istiyoruz. Biz birilerinin uşağı değiliz, biraz da bizim muhtarların sesi duyulsun buradaki muhtarların 15, 20 bin seçmeni olanı var. Birileri getirecek birini oturtacak ona alışana kadar zaten mevsim gelip geçecek. Ali Korkut'un yarım kalan projeleri var, yapacak işleri var. Belediyemizin kuruş borcu yok. Türkiye'de borcunu sıfırlamış başka bir başkan var mı?. Köylere gidiyorsun köyler asfalt okullara gidiyorsun okullarda öyle. Afedersin köylerde tuvalete varana kadar her şey var. Yani duyarlı olmaları lazım. Birazda bizim fikrimize saygı gösterin. Ankara'dan gönderiyorlar hasan, hasan olmadı Hüseyin. Bizim oyumuz onların cebinde değil bunu bilin Allah aşkına. Biz hizmet istiyoruz, hizmeti de Ali Korkut'tan fazlasıyla gördük. Biz devam diyoruz. Sesimize kulak verin" ifadelerini kullandı. - ERZURUM