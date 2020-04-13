Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Köy yolları kapatıldı

Bilecik'te Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında Osmaneli ilçesinde bağlı Borcak köyü ile Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Sekiharman köylerini birbirine bağlayan karayolu trafiğe kapatıldı.

13.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:24
Köy yolları kapatıldı
Bilecik 'te Korona virüs Covid-19 tedbirleri kapsamında Osmaneli ilçesinde bağlı Borcak köyü ile Sakarya 'nın Geyve ilçesine bağlı Sekiharman köylerini birbirine bağlayan karayolu trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgilere göre, Sakarya il genelinde Korona virüs Covid-19 vak'aları artınca Osmaneli Borcak köyü muhtarlığı tedbir amacıyla köyü Sekiharman köylerini birbirine bağlayan karayolu trafiğe kapatıldı. Geçtiğimiz günlerde Geyve'nin batı kapısı Bayat-Ceceler yolu jandarma tarafından ulaşıma kapatılmıştı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Osmaneli, Bilecik, Sakarya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Haberler ›› Güncel ››Köy yolları kapatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:10: Turgutlu Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Haber 15:10: Zabıtaya hitabıyla duygulandıran Burhan amca Mersin'de tedavi edilecek - Haber 15:10: Elazığ'da kaçak kazı yapan şüpheli yakalandı - Haber 15:10: Kayseri'de havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor - Haber 15:10: 3 Boyutlu Destek Platformu! - Haber 14:26: Balkanlar'dan gelen serin ve soğuk hava, Türkiye genelinde etkili olacak - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler