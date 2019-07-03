03.07.2019 16:37
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Köy yolları sıcak asfalt ile kaplanıyor

Köy yolları sıcak asfalt ile kaplanıyor

Amasya Valisi Osman Varol, İl Özel İdaresi tarafından başlatılan yol çalışmalarını inceledi.

Amasya Valisi Osman Varol, İl Özel İdaresi tarafından başlatılan yol çalışmalarını inceledi.
Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Kağnıcı ve Saraycı köy yollarında başlayan sıcak asfalt kaplama çalışmalarını inceleyen Varol, tüm köy yollarını sıcak asfaltla buluşturmak için çalıştıklarını söyledi.
Varol, vatandaşların artık standardı yüksek ve kaliteli yollardan köylerine gidip geleceklerini belirterek, "Nasıl ki şehirlerimizin, ilçelerimizin yol standardı yüksekse köylerimizin yol standardı da yüksek ve kaliteli olacak. Nüfusu fazla, trafiği yoğun olan köylerimizden devam ederek tüm köylerimiz sıcak asfalta kavuşmuş olacak." dedi.
Vali Varol'a ziyaretinde Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Bektaş Kaymak ve kurum müdürleri eşlik etti.
Kaynak: AA
Gümüşhacıköy, Osman Varol, Jandarma, Amasya, Güncel

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