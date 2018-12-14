Köy Yollarında 19 Kilometre Asfaltlama Yapıldı

Bilecik
İl Özel İdaresince köy yollarında 19 kilometre sıcak asfaltlama çalışması yapıldığı bildirildi.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 yılında Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında 19 kilometre sıcak asfalt çalışması yapıldığı belirtildi.
Çalışmalar dahilinde köy yollarının sıcak asfalt yapım çalışmalarının tamamlandığı belirtilen açıklamada, merkez ile Bozüyük
, Pazaryeri
, Gölpazarı
, Söğüt
ve Yenipazar
ilçelerinde köy ve grup köy yollarında sıcak asfalt yapıldığı kaydedildi.
Bilecik
14 Aralık 2018 Cuma 12:52