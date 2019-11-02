Köy yollarında asfalt çalışmaları başladı

Siirt İl Özel İdaresi tarafından gurup köy yollarında beton yol çalışması gerçekleştirdi.



Siirt grup köy yolları olan Tuzkuyusu'na yapılan beton yol çalışmasını yerinde denetleyen Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, köy yollarında beton yol çalışmasını inceleyerek çalışmaların devam edeceğini belirtti. Siirt'te ilk defa beton yol çalışması yaptıklarını belirten Canpolat, "İlimizde ilk olarak uygulamaya çalıştığımız silindir ile sıkıştırılmış beton yol ile ilgili pilot köy yolu olarak ilk olarak Tuzkuyusu gurup köy yolundan başlamış bulunmaktayız. 1,7 kilometrelik beton yol çalışmasından verim alınması durumunda ise diğer köy yollarına beton yol çalışması yapılacağı müjdesini verdi. Bizim bu yol ile ilgili yaptığımız araştırmada silindir ile sıkıştırılmış beton yollarının daha konforlu, ekonomik ve daha uzun ömürlü olduğunu öğrendik. İnşallah bundan sonraki uygulamamız bu şekilde olacaktır. İlimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA