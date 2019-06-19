19.06.2019 15:19
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Köy yollarında çalışmalar devam ediyor

Köy yollarında çalışmalar devam ediyor

Kilis'te, İl Özel İdaresi tarafından il ve ilçelere bağlı köylerde yol çalışmaları ile asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Kilis'te, İl Özel İdaresi tarafından il ve ilçelere bağlı köylerde yol çalışmaları ile asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın beraberinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Genel Sekreter Yardımcısı Halil Veli Önal, Su Kanal Müdürü İbrahim Halil Nacaroğlu, il genel meclisi üyeleri ve Teknik ekipler ile Kilis ve ilçelerine yapımı devam eden köy yolları ile asfaltlama çalışlarını yerince inceleyerek bilgi aldılar.

İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Belirli bir plan çerçevesinde köy yollarında çalışmalar aralıksız sürdüğünü söyledi. - KİLİS
Kaynak: İHA
Sekreter, Meclis Başkanı, Kilis, Yaşam

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