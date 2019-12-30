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Köy yollarındaki trafik işaret ve levhaları yenilendi.

Aksaray'da İl Özel İdaresi tarafından köy yollarındaki trafik işaret ve levhaları yenilendi.

30.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:12 Köy yollarındaki trafik işaret ve levhaları yenilendi.
'da İl Özel İdaresi tarafından köy yollarındaki trafik işaret ve levhaları yenilendi.

Aksaray İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Aksaray genelinde bulunan ve asfalt çalışmaları tamamlanan köy ve belde yollarında trafik işaret ve levhalarını yeniledi. 400 kilometrelik kısmında yol çizgi çalışması, 5 bin adet uyarıcı trafik levhası, 5 bin adet cam takviyeli plastik ve bin metre oto korkuluk çalışması yaparak sürücüler ve yayalar için yolları daha modern ve güvenilir hale getirildi.

Aksaray İl Özel İdare Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, trafikte bulunan sürücü, yaya ve yolcuların ortak dili olan trafik işaretlemelerini, doğru ve yerinde kullanmanın trafik güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Aksaray İl Özel İdaresinin Aksaray ili genelinde güvenli yollar için çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini söyledi. - AKSARAY

Aksaray, Güncel

Kaynak: İHA

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