Köy Yollarının Açık Tutulması İçin Mücadele Veriliyor

Tokat
'ın Erbaa
ilçesinde kar yağışının etkili olduğu köy yollarında, ulaşımın kesintisiz sürmesi için karla mücadele çalışması başlatıldı. Kar
kalınlığının etikili olan yağış sonrası yer yer 30 santimetreye ulaşması nedeniyle Erbaa Kaymakamlığı İlçe Özel idaresi ekipleri yollarda karla mücadele çalışması yaptı. Gökal
beldesi, İkizce
, Usta Mehmet, Kuzköy
grup köy yolu ile Kart Osman, Hacı Ali, Canbolat ve Keçeci köy yollarında yürütülen çalışmalarla ulaşımın kesintisiz sürmesi hedefleniyor.
14 Aralık 2018 Cuma 15:28