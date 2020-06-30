Köy yolunda asfalt döken ekipler heyelandan son anda kurtuldu

Erzincan'da sağanak ve dolu nedeniyle Kemah-Yücebelen Köyü yolunda asfalt çalışması yapan İl Özel İdaresine ait ekipler kara yoluna gelen heyelandan son anda kurtuldu.

30.06.2020 19:13 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:13
Erzincan'da sağanak ve dolu nedeniyle Kemah-Yücebelen Köyü yolunda asfalt çalışması yapan İl Özel İdaresine ait ekipler kara yoluna gelen heyelandan son anda kurtuldu.
Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri, Kemah ilçesine bağlı Yücebelen Köyü'nün yolunun alt yapısını tamamladıktan sonra sabah saatlerinde köy yolunda asfalt çalışmasına başladı.
Genişletilen yolun 10 kilometrelik bölümünü asfaltlayan ekipler, aniden bastıran dolu ve sağanak sebebiyle çalışmalarına ara verdi.
Yağış nedeniyle oluşan sel suları, Kemah-Yücebelen Köyü yolunda heyelana neden oldu.
Sel suları ile yola gelen tonlarca çamurdan işçiler son anda kurtuldu. Heyelan sonrası yarıkların oluştuğu köy yolunda ekipler, asfalt malzemesiyle açılan çukurları kapatma çalışması başlattı.
Jandarma ekipleri ise herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yolda önlem aldı. Köy yolunda asfalt döken ekipler heyelandan son anda kurtuldu

Kaynak: AA

Etiketler: Erzincan, Sabah, Kemah, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Köy yolunda asfalt döken ekipler heyelandan son anda kurtuldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:35: Son dakika haberi | BIST 30 Endeksi'nde 1 Temmuz'dan itibaren açığa satış yasağı kaldırıldı - Haber 20:33: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'dan, İSNAD Atıf Sistemi açıklaması - Haber 20:33: Hastaneye gitmemek için direnen Kovid-19 şüphelisi çocuk ikna edildi - Haber 20:32: Kolombiya'nın başkentinde sağlık sistemi çökmek üzere - Haber 20:31: YÖK, faaliyet izni kaldırılan İstanbul Şehir Üniversitesindeki öğrencilerin, garantör üniversite... - Haber 20:27: Son Dakika: YÖK, Şehir Üniversitesi'ndeki öğrencilerin Marmara Üniversitesi'ne aktarılmasına karar verdi - Haber 19:16: Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı - Haber 12:54: Son Dakika: Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak - Spor 10:47: Polisin uzun takibi sonucunda VillaBank çetesi çökertildi - Haberler 09:22: "Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti - Magazin