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Köy yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde köy yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

30.11.2019 16:23 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:28Köy yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
'ın ilçesinde köy yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak Alaplı ilçesinin Küçük kaymaz köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.T idaresindeki 67 UB 750 plakalı araç ile Küçük köyü istikametinde seyir halindeyken karşı yönden gelen B.T idaresindeki 67 AAH 572 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Köylülerin ihbarı ile olay yerine 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada er iki araçta bulunan yolculardan,T.T., E.T.,ile araç sürücüleri M.T., B.T isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar 112 ambulansların ile Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların yapılan tedavilerinin ardından hayatı tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kaymaz, Alaplı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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