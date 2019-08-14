Köy yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde köy yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı.



Kaza, Çaycuma ilçesinin Karamusa köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ramazan Ç. (19) idaresindeki 34 AU 4611 plakalı araç ile Çaycuma'dan Karamusa köyü istikametinde seyir halindeyken karşı yönden gelen Rasim A. (61) hakimiyetindeki 35 NBT 36 plakalı otomobil ile Nadır mevkisinde çarpıştı. Kafa kafaya çarpan araçları gören çevredeki köylüler 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Araçta sıkışan 3 kişi Çaycuma itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.



Ambulans ile sürücüler Rasim A. ve Ramazan Ç. ve her iki araçta bulunan yolculardan Erkan C. (19), Zühriye B. (62), Naziker A. (60) isimli şahıslar Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların yapılan tedavilerinin ardından hayatı tehlikesinin olmadığı belirtildi.



Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA