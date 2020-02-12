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Köy yolunu kapatan çığ, 7 saatlik mücadeleyle temizlendi

HAKKARİ'nin İran sınırında bulunan Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar Köy yoluna düşen çığ, karla mücadele ekiplerinin 7 saat süren çalışması sonucu temizlendi.

12.02.2020 22:05 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:06Köy yolunu kapatan çığ, 7 saatlik mücadeleyle temizlendi
HAKKARİ'nin sınırında bulunan ilçesine bağlı Onbaşılar Köy yoluna düşen çığ, karla mücadele ekiplerinin 7 saat süren çalışması sonucu temizlendi.

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar Köy yoluna bugün öğle saatlerinde çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, yola düşen çığların temizlenmesi için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, 7 saat süren çalışmayla metrelerce yükseklikleki çığ kütlelerini temizleyerek, kapanan köy yolunu yeniden ulaşıma açmayı başardı.


- Hakkari

Yüksekova, Hakkari, İran, Güncel

Kaynak: DHA

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