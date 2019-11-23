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Köy ziyaretinde bulunan Vali Epcim, engelli vatandaşın isteğini geri çevirmedi

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, köy ziyareti sırasında, engelli bir vatandaşın isteğini geri çevirmedi.

23.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 23.11.2019 19:24Köy ziyaretinde bulunan Vali Epcim, engelli vatandaşın isteğini geri çevirmedi
Valisi Cüneyt Epcim, köy ziyareti sırasında, engelli bir vatandaşın isteğini geri çevirmedi. Vali Epcim, kendisinden berbere gidip tıraş olmak isteyen engelli vatandaşın arzusunu yerine getirerek makam otosuyla şahsı kent merkezindeki berbere götürdü.

Bayburt'un Kabaçayır köyünde bir evi ziyaret eden Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ziyaret sonrasında evde bulunan engelli bir vatandaşın isteğini geri çevirmedi. Şehre gidip tıraş olmak istediğini söyleyen Süha Söylemez'in isteğini geri çevirmeyen Vali Cüneyt Epcim, makam aracıyla vatandaşı berbere götürdü. Berberde tıraş olduktan sonra Valilik makamına gidip Vali'nin çayını içen Süha Söylemez'e çok istediği FM radyoyu da hediye eden Cüneyt Epcim tekrar engelli vatandaşı köye makam aracıyla bıraktı.

Hakkari Vali Yardımcısı olarak görevini yaparken Hakkari Belediyesine kayyum atanan daha sonrada son yayımlanan kararname ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir süre önce Bayburt'a vali olarak atanan Cüneyt Epcim'in bu davranışı sosyal medyada büyük ilgi görürken videoyu binlerce vatandaş paylaştı. - BAYBURT

Cüneyt Epcim, Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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