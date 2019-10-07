Haberler » 3. Sayfa » Haber

Köyceğiz'de kaza: 1 ölü

Muğla'da gece saatlerinde Köyceğiz Zeytinalanı mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

07.10.2019 10:55Köyceğiz'de kaza: 1 ölü
Muğla'da gece saatlerinde Köyceğiz Zeytinalanı mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Okay Kaplan yönetimindeki 06 AZ 6965 plakalı araç seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Ambulansı, Büyükşehir Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği, jandarma ve polis trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Halil Aslan ve araç sürücüsü Okay Kaplan yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından 112 ekiplerine teslim edilirken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Halil Aslan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. - MUĞLA

Köyceğiz, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:04 Didim'de telefon hırsızı yakalandı
16:03 Sünnet düğünündeki görüntüler olay olmuştu, karar çıktı
15:59 Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
15:48 Otomobil baraj gölüne düşmekten son anda kurtuldu
15:47 Kadıköy'de riskli olduğu gerekçesiyle boşaltılan 5 katlı bina havadan görüntülendi
15:44 Elazığ'da uyuşturucuyla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
15:44 TEM ekiplerinden terör operasyonu: 26 tutuklama