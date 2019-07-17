Köyceğiz'de orman yangını (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangında, 2 hektarlık alan kül oldu. Muğla Orman Bölge Müdürü Enver Aydın, "Yangına 11 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 6 su tankeri, 1 iş makinesi, 4 helikopter, 8 teknik personel, 3 memur, 65 yangın söndürme işçisi ve 10 mükellef, söndürme çalışmalarına katıldı. Yıldırım kaynaklı yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

