17.07.2019 17:25
Haberler» Güncel» Haber

Köyceğiz'de orman yangını

Köyceğiz

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Köyceğiz ilçesinin Döğüşbelen Mahallesi'ndeki Balıklı mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, bugün saat 15.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve orman işçileri müdahale etmeye başladı. Yangının herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediği kaydedildi. Söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
Köyceğiz, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:40   Üniversite adaylarına eğitimciler rehberlik edecek
21:37   Kayserispor, yeni sezona Avusturya'da hazırlanıyor
21:36   MSB'den saldırı açıklaması: En şiddetli şekilde kınıyoruz
21:35   Derbilerin hangi tarihlerde oynanacağı belli oldu
21:33   Tunceli'de Ayaz ve Nupelda kardeşlerin ölümü protesto edildi
21:33   "Hedefim dünya çapında bir bilim insanı olmak"
21:31   Mozaik Grubu Zorlu PSM'de konser verdi