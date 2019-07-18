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Köyceğiz'de otomobil ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı

Köyceğiz'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

18.07.2019 21:27 Köyceğiz
Köyceğiz'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zeytinalanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Cami kavşağından anayola çıkan Erol Kaplan yönetimindeki 48 ABK 491 plakalı otomobil ile Fethiye- Muğla istikametinde seyreden 48 Z 2376 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Cem Güzel (19) ve yanında yolcu olarak bulunan kardeşi Cenk Güzel (12) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü Cem Güzel'i Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Cem Güzel, buradan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cenk Güzel ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Köyceğiz, Muğla, 3. Sayfa

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