Köyceğiz'de Otomobille, Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Muğla
'nın Köyceğiz
ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Kaza, Beyobası
Mahallesinde meydana geldi. Beyobası'ndan, ilçe merkezi istikametinde seyreden Yakup Belgrat
yönetimindeki 35 DL 727 plakalı motosiklet ile Ramazan Arslan
idaresindeki 48 K 9147 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Belgrat yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekipleri yaralıyı Köyceğiz Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA
Belgrad,Muğla,Köyceğiz
Kaynak: İHA