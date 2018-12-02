Köyceğiz'de Şüpheli Ölüm

Muğla
'nın Köyceğiz
ilçesinde bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre; Pınarköy Mahallesi Sarımeşe
mevkiinde ormanlık alanda Kadir Yıldırım
'ın yerde hareketsiz yattığını görenler durumu Jandarma
ve 112 ekiplerine bildirdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede, Yıldırım'ın öldüğünü belirledi.
Jandarma ekipleri ve Köyceğiz Cumhuriyet Savcılığının incelemesinin ardından, Yıldırım'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp
Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - MUĞLA
02 Aralık 2018 Pazar 22:35