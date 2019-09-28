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Köyceğiz'de uyuşturucu operasyonu, baba oğul gözaltına alındı

Köyceğiz'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 200 gram esrar ve 60 kök kenevir ele geçirildi.

28.09.2019 10:31Köyceğiz'de uyuşturucu operasyonu, baba oğul gözaltına alındı
Köyceğiz'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 200 gram esrar ve 60 kök kenevir ele geçirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Dalaman Gurup Amirliğine bağlı Narko Timler, Köyceğiz'de uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Hassas burunlu narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyonda, Beyobası Mahallesi'ndeki bir evde, satışa hazır halde 200 gram esrar ile mısır tarlası içerisine gizlenmiş 60 kök kenevir ele geçirildi.

Operasyonda, S.Ç. ile oğlu gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 ayrı suçtan arandığı öğrenilen S.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Köyceğiz, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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