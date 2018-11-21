Köyceğiz'de Yolları Su Bastı

Köyceğiz
ilçesinde aşırı yağış nedeniyle bazı yolları su bastı. Öğrenci servisi mahsur kaldı. Arı kovanları sular altında kaldı.
Köyceğiz ve Ortaca
ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sabah
saatlerinde başlayan ve etkisini aralıklarla sürdüren sağanak nedeniyle Köyceğiz Ekincik yolu trafiğe kapandı. Ulaşımda aksamalar yaşandı.
Su baskını arıcıları da olumsuz etkiledi. Arı kovanları sular altında kaldı.
Meteorolojinin hava durumu tahminlerine göre Cuma gününe kadar yağışlı havanın etkisini göstereceği bildirildi. - MUĞLA
Ortaca,Köyceğiz
21 Kasım 2018 Çarşamba 22:44