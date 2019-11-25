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Köyceğiz'e 3 yeni proje müjdesi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapılması planlanan spor salonu, kaymakamlık binası ve gençlik merkezi inşaatlarının 2020 yılında başlayacağı bildirildi.

25.11.2019 13:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:06Köyceğiz'e 3 yeni proje müjdesi
'nın ilçesinde yapılması planlanan salonu, kaymakamlık binası ve gençlik merkezi inşaatlarının 2020 yılında başlayacağı bildirildi.
AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Köyceğiz Belediyesince Delta Plajı tesislerinde düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, gelecek yıl ilçeye 3 önemli projenin temellerinin atılacağını söyledi.
Mete, "Köyceğiz'de gelecek yıl 3 önemli projenin temelleri atılacak. Spor salonu, binası ve gençlik merkezi inşaatları seneye başlayacak." müjdesini verdi.
Açık futbol sahası olarak görülen yerde spor salonu yapılacağının bilgisini veren Mete, "Bu sahamızı da kaybetmeyeceğiz biraz daha ileriye taşıyarak güzel bir hale getireceğiz. Daha önce cezaevi olarak kullanılan bina da yıkıldı. Bu alana da Gençlik ve Spor Bakanlığının onayı ile gençlik merkezi yapılacak. Taşınma aşamasında olan Kaymakamlık binasının yerine de yeni kaymakamlık binası inşa edilecek." şeklinde konuştu.
Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve teşkilata teşekkür eden Mete, "Köyceğiz Belediyemizin yaptığı hizmetler sayesinde yerel seçimlerde Dalaman'ı, Ortaca'yı hatta Ula'yı kazandık. Yeni yatırımlarla 2023 hedeflerine daha güçlü şekilde ilerleyeceğiz." diye konuştu.
Köyceğiz Belediye Başkanı Ceylan da kaymakamlık binasının 5 bin 400 metrekarelik bir alanı kapsayacağını, gelecek yılın ikinci yarısından itibaren temelinin atılacağını söyledi.
Gençlik merkezi ve spor salonunun inşaatlarına da gelecek yıl başlayacaklarını dile getiren Ceylan, yatırımların gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakamlık, Köyceğiz, AK Parti, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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