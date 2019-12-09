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Köyde cenaze günü yemek uygulaması kaldırıldı

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesi Sağır köyünde muhtar ve ihtiyar heyeti kararıyla cenaze günü yemek verilmesi uygulaması kaldırıldı.

09.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:18Köyde cenaze günü yemek uygulaması kaldırıldı

ISPARTA'nın ilçesi Sağır köyünde muhtar ve ihtiyar heyeti kararıyla cenaze günü yemek verilmesi uygulaması kaldırıldı. Muhtar Aydın Karaca, kararı halkın talebi doğrultusunda aldıklarını belirterek, "Köy yerlerinde vatandaş cenazesine mi yansın, yoksa yemek telaşına mı girsin? Çoğu kişinin imkanı olmuyor. Ücreti öderken zorlanıyor" dedi.

Yalvaç'a bağlı Sağır köyünde Muhtar Aydın Karaca, köylülerden gelen talep üzerine, muhtarlık heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından cenaze günleri verilen yemeğin kaldırıldığını açıkladı. Yemeğin kaldırılmasının yanı sıra köydeki sosyal tesisin de cenaze günü kapatılacağını belirten Karaca, kararı sosyal medyadan duyurdu. Karaca, "Bir yakınını kaybetmenin üzüntüsü ve sıkıntısı içinde olan cenaze sahiplerinin taziye için gelenlere yemek hazırlayıp, sunması maliyet bakımından ilave bir telaş ve sıkıntıya sebep olacağından cenaze yemeği 06.12.2019 tarihinden itibaren kaldırılmış olup, cenaze olduğu zaman sosyal tesis açılmayacaktır" ifadelerine yer verdi.Demirören Ajansı'na konuşan muhtar Aydın Karaca, köyde maddi durumu olmayanların da mecburen cenaze yemeği vermek zorunda kaldığına dikkati çekti. Maddi külfete neden olduğu gerekçesiyle hem köydeki sosyal tesiste hem de vatandaşların evlerinde cenaze yemeğini kaldırma kararı aldıklarını söyleyen Aydın Karaca, "Köy yerlerinde vatandaş cenazesine mi yansın, yoksa yemek telaşına mı girsin? Çoğu kişinin imkanı olmuyor. Ücreti öderken zorlanıyor. Köy halkı bu kararımızı destekliyor. Aldığımız bu kararın geçerliliği herhangi bir cenaze günü belli olacak. Cenaze günü verilen yemeğe karşıyız. Muhtarlık heyeti olarak karar verdik. Sadece cenazenin toprağa verileceği gün yemek verilmesi uygulamasını kaldırdık. Ama yakınları, ölümün 52'nci gününde, yıl dönümü geldiğinde kendi istekleri doğrultusunda verebilir. Biz sadece cenaze günü verilecek yemeği kaldırdık" diye konuştu.



Yalvaç, Güncel

Kaynak: DHA

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