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Köyde çıkan yangında 3 ev ve 6 ahır kullanılamaz hale geldi

ERZURUM'un İspir ilçesine bağlı Zeyrek köyünde çıkan yangında, 3 ev ile 6 ahır kullanılmaz hale geldi, 5 büyükbaş öldü.

28.11.2019 19:53 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:53Köyde çıkan yangında 3 ev ve 6 ahır kullanılamaz hale geldi

ERZURUM'un ilçesine bağlı Zeyrek köyünde çıkan yangında, 3 ev ile 6 ahır kullanılmaz hale geldi, 5 büyükbaş öldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında, İspir'in Zeyrek köyündeki Ali Özçelik'e ait evde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında, dumanı fark edenler itfaiyeye verdi. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ev ve ahırlara sıçrayan yangını söndürmek için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri geldi. Ekiplerin başlattığı çalışma sonucunda yangın, güçlükle söndürüldü. Yapılan incelemede, Ali Özçelik, Halil Yıldırım, İsmail Yıldırım ve Hamit Yıldırım'a ait evler ve ahırlar kullanılmaz hale geldi. Korku ve paniğe neden olan yangında tonlarca ot yandı, 5 büyükbaş öldü.



İspir, Güncel

Kaynak: DHA

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