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Köyde dışarı çıkma, tokalaşma ve komşu ziyareti durduruldu

ELAZIĞ'ın Alatarla köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma ve tokalaşma ile komşu ziyaretleri durduruldu.

27.03.2020 17:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:41
Köyde dışarı çıkma, tokalaşma ve komşu ziyareti durduruldu

ELAZIĞ'ın Alatarla köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma ve tokalaşma ile komşu ziyaretleri durduruldu.

Merkeze bağlı 40 haneli Alatarla Köyü Muhtarı Nusret Özfidan, koronavirüs salgını nedeniyle tedbir aldı. Muhtar Özfidan, köye, 'Sağlık Bakanlığı'mızın aldığı karar doğrultusunda koronavirüs nedeniyle köyümüzde tokalaşma ve komşular arasında ziyaret geçici bir süreliğine durdurulmuştur' yazılı tabela asıldı. Özfidan ayrıca er gün camiden 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların dışarı çıkmaması ile tokalaşma ve komşu ziyaretleri yapılmaması için anons yapıyor.

Muhtar Nusret Özfidan, koronavirüse karşı köyde önlem aldıklarını belirterek, "Köylü vatandaşlarımız çok duyarlılar. Muhtar olarak her söylediklerimi hemen hemen harfiyen yerine getirmeye çalışıyorlar. Bizim köyün yüzde ellisi tarımla yüzde ellisi de hayvancılıkla uğraşıyor. Hayvan yemleme saatleri var. O saatin dışında kimse dışarı çıkmamaya özen gösteriyor. Ben de muhtar olarak her gün düzenli bir şekilde saat 10- 11 araları camimizin minaresinde halkı bilinçlendirme yani 'Sokağa çıkmayın, komşularınızı ziyarete gitmeyin, ziyaret bir ara dursun' diyorum" dedi.

Köy sakinlerinden Reşit Günay ise "Bu virüs nedeniyle herhangi bir salgın köyde yoktur, muhtarımız dikkatli. Büyüğümüzü küçüğümüzü dışarı salmıyoruz. Bu Allah'tan gelen bir şeydir, sabredeceğiz. Her zaman sabır iyidir. Dua edeceğiz. İnşallah bu virüste köyde ve bütün Türkiye'den çıkar" diye konuştu

71 yaşındaki Hikmet Özfidan de "Kimse dışarı çıkmasın. Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, tüm büyüklerimiz diyor ki 'Çıkmayın.' Herkes içeride kalsın. Bizim muhtarımız da anons ediyor. Vallahi elimizden geleni de yapıyoruz ve çıkmıyoruz" şeklinde konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Nusret Gökçe, Güncel

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