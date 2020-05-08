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Köyde, 'jandarma komutanıyım' yalanıyla 100 bin TL'lik dolandırıcılık

Köyde, 'jandarma komutanıyım' yalanıyla 100 bin TL'lik dolandırıcılıkSİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde Hüseyin (90) ve Kadriye Çakır (59) çiftinin evine gelen ve kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişi 100 bin TL'lik ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı.

08.05.2020 23:12 | Son Güncelleme: 08.05.2020 23:16
Köyde, 'jandarma komutanıyım' yalanıyla 100 bin TL'lik dolandırıcılık
SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde Hüseyin (90) ve Kadriye Çakır (59) çiftinin evine gelen ve kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan kişi 100 bin TL'lik ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı.
Olay, ilçeye bağlı Yolkaya köyünde meydana geldi. İddiaya göre köye gelen bir kişi, Hüseyin Çakır yokken evine gitti. Evde bulunan Kadriye Çakır'a kendisini 'jandarma komutanı' olarak tanıtan kişi, evde bulunan değerli eşyalar ve paraları istedi. Şüpheliye inanan Çakır, iddiaya göre evindeki 100 bin TL değerindeki 20 yarım altın, 6 bilezik ve bir miktar parayı teslim etti. Altınları ve parayı alan şüpheli evden ayrıldı. Çakır, daha sonra durumu eve dönen eşine anlattı. Dolandırıldıklarını anlayan Çakır çifti, durumu jandarmaya bildirdi. Kadriye Çakır'ın ifadesine başvuran jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
ALTINLARI SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR
Hüseyin ve Kadriye Çakır çiftinin evine gelen ve kendisini jandarma komutanı olarak tanıtarak 20 çeyrek altın, 8 bin TL ve 8 burma bileziği alıp, kaçan şüpheliyi yakalamak için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nce (JASAT) başlatılan çalışmada, dolandırıcının kimliği belirlendi. Şüphelinin T.A. olduğunun belirlenmesinin ardından çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Ekipler, görüntülerden şüphelinin bindiği aracın özelliklerini belirledi. Jandarma ekipleri çalışma sonucunda bu araca benzeyen 586 aracı taradı. Şüpheli araç tespit edilerek takibe alındı. Takibin ardından dolandırıcı T.A. ve ona yardım eden F.Y. altınları satmak için gittikleri Şarkışla ilçesinde yakalandı.
MAĞDURU TANIYAN ARKADAŞLARINDAN BİLGİ ALMIŞLAR
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheliler ilk ifadelerinde, Yıldızeli Yolkaya'daki çifti, cezaevinde hükümlü olarak bulunan ve mağduru tanıyan arkadaşlarının verdiği bilgiler doğrultusunda tespit ettiklerini anlattı. Şüpheliler, bu sayede çiftin evinde fazla miktarda altın ve para olduğunu öğrendiklerini itiraf etti. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Köyde, ’jandarma komutanıyım’ yalanıyla 100 bin TL’lik dolandırıcılık

Kaynak: DHA

Etiketler: Yıldızeli, Jandarma, Güncel, Haber

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