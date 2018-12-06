Köyde Kaçak İçki Operasyonu

06 Aralık 2018 Perşembe 18:47



06 Aralık 2018 Perşembe 18:47

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 4 ayrı eve yönelik düzenlenen operasyonda 2 bin 199 litre kaçak içki ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri yapılan bir ihbar üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan Çeşmekolu köyünde 4 ayrı eve operasyon gerçekleştirildi.Yapılan operasyon çerçevesinde H.P., N.U., A.E. ve H.B. isimli 4 şahsın evinde çeşitli aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda 2 bin 199 litre kaçak içki ele geçirilirken, evinde arama yapılan 4 kişiden H.B. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Geriye kalan 3 kişinin ise adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - KIRKLARELİ