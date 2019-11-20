Köyde kadınlar imalathane kurdu, doğal meyvelerle üretime başladı

Tunceli'de 30 haneli bir köyde 10 kadın bir araya gelip kurdukları imalathanede doğal ortamda kendiliğinden yetişen meyveleri toplayarak reçel ve marmelat yapıp paketledikten sonra satarak ekonomik kazanç elde etmeye başladı.

Hozat ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan 30 haneli Türk Taner köyündeki kadınlar, evlerinde yaptıkları reçellere talep olunca bir araya gelerek imalathane kurdu. Doğadan kuşburnu, alıç, yabanı erik ve elmaları toplayan 10 kadın, bunları reçel ve marmelat yapmaya başladı. Tamamen doğal ve katkı maddesiz yaptıkları ürünleri kavanozlayan kadınlar, satmaya başladı. Köyde kadın dayanışmasının en iyi örneğini sergileyen kadınlar bu sayede aile ekonomilerine katkı sağladı.

"DOĞAL MEYVELERİ TOPLUYORUZ"

Köydeki kadınlarla beraber marmelat ve reçel yaptıklarını belirten 45 yaşındaki Nermin Akbalık, "Köyde yetişen doğal meyveleri toplayarak burada yapıyoruz. Tamamen ilaçsız ve egzoz dumanı değmemiş yüksek yerlerde yetişen meyveleri getiriyoruz. Onları ayıklıyor ve yıkıyoruz. Kuşburnu, alıç, yabanı erik ve elmaları reçel yapıyoruz. Şuanda kuşburnu ve alıç mevsimi olduğu için onları yapıyoruz. Zaten bunları evimizde yapıyorduk. Her sene kendimize göre yapıyorduk. Sonra dışarıdan gelip görenler yapın alalım dediler. Geçen sene az bir miktarda yaptık ve çok beğendiler. Bu sene kadınlarla birleştik. Kendimiz imalathane yaptık. Gittik İl Tarım Müdürlüğü'nden üretim iznimizi aldık. Şuanda kadınlarla birlikte yapıyoruz" dedi.

Köy kadınlarıyla birlikte imalathaneyi kurduklarını aktaran Zaide Akgül ise, "Doğal ürünleri getirip, doğal reçeller yapıyoruz. Ürünlerimizi değerlendirme çalışıyoruz. Burada iş olanağı yok. Eve bir katkı olması lazım. Bizimde birkaç kuruş kazanmamız ve ev geçindirmemiz gerekiyor. Burada bayanlara iş olanağı yok sadece hayvancılık var. Bu doğal ürünler daha mantıklı geldi. Çürüyüp gidiyordu. Bizde en azından değerlendiriyoruz. Tüm köy kadınları birlikte yapıyoruz" diye konuştu.

"EVE YAPAR GİBİ YAPIYORUZ"

Toplama kısmının çok zor olduğunu dile getiren Dilek Akbalık ise, "Çünkü tamamen elle toplayıp getiriyoruz. Evde nasıl yıkıyorsak, burada da aynı şekilde yıkıyoruz. Eve yapar gibi doğal bir şekilde yapıyoruz. Hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Kavanozlarımızı ve kapaklarımızı da kaynatıyoruz. Hijyenik olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tuttuğuna da inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Ercan Topaç/İHA)

Kaynak: İHA