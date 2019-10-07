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Köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı (2)

3 KİŞİ HASTANELİK OLDUAdıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde ortaya çıkan ve kaynağı bilinmeyen kokudan 50 kişi etkilenerek, rahatsızlandı.

07.10.2019 15:45Köyde koku rahatsızlığı; camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı (2)

3 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde ortaya çıkan ve kaynağı bilinmeyen kokudan 50 kişi etkilenerek, rahatsızlandı. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Mahalledeki caminin hoparlörlerinden anonslar tekrarlanarak, köylülerden evden çıkmamaları istendi. Öğrenciler ise okullardan çıkarılmadı. AFAD ekipleri, koruyucu kıyafet giyip, gaz maskesi takarak, köyün belirli noktalarında kimyasal ve biyolojik gaz ölçümü yaptı.
Sağlık görevlileri ise zehirlenme belirtisi görülen 3 kişiyi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, köye gelerek, ekiplerden bilgi aldı. Ekiplerin bölgedeki incelemelerinin ardından köylülerin sokağa çıkmasında sakınca olmadığı belirtildi.
Kokunun kaynağının ise yapılacak ölçümler ve araştırma sonucu belirlenecek.
Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman),



Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Adıyaman, Kahta, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA

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