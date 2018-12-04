Köyde Mahsur Kalan Hamile Kadın Hastaneye Ulaştırıldı

Diyarbakır
'ın Çınar
ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle köprünün yıkılması sonucu köyde mahsur kalan hamile kadın, AFAD
ve 112 acil servis ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.
Çınar'ın Aşağı Kırlangıç köyünde ilk çocuğuna hamile Gülistan Diri'nin (22) doğum sancıları başladı.
Ailesi tarafından durum Diyarbakır 122 Acil Komuta Kontrol Merkezine bildirildi.
Bu arada şiddetli yağış nedeniyle köye ulaşımı sağlayan köprünün yıkıldığı tespit edildi. Bölgeye sevk edilen AFAD ve 112 acil servis ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu Diri'ye ulaşıldı.
Ekipler ilk müdahalenin ardından Diri'yi, Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine ulaştırdı.
Hastanede gerekli tetkiklerin ve müdahalenin yapılmasının ardından, Diri ve doğumuna iki hafta kalan bebeğinin sağlık durumunun iyi oldu belirlendi.
Diri daha sonra taburcu edildi.
Çınar,Diyarbakır
04 Aralık 2018 Salı 15:08