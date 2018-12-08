Köyde Mahsur Kalan Hastanın Yardımına Ekipler Yetişti

08 Aralık 2018 Cumartesi 10:06



08 Aralık 2018 Cumartesi 10:06

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan vatandaş ekiplerin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Kandilli köyünde rahatsızlanan tansiyon hastası 62 yaşındaki Ramazan Erdil, yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemeyince yakınları durumu yetkililere bildirdi.İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, kardan kapalı yolu yaklaşık beş saat süren çalışmanın ardından ulaşıma açtı.Ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları hastayı sedyeyle ambulansa taşıdı.Erdil, Yüksekova Devlet Hastanesine ulaştırılarak tedavi altına alındı.Ramazan Erdil'in oğlu Mehmet Erdil, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasının aniden rahatsızlandığını söyledi.Yol kapalı olduğu için durumu karla mücadele ve sağlık ekiplerine bildirdiklerini anlatan Erdil," Sağolsunlar hemen geldiler. İki kepçeyle ancak yolu açabildiler. Babam tansiyon hastası, tansiyonunun yükseldiğini düşündük. Karla mücadele ekipleri çok zorluk çekti. Onlara teşekkür ederim." dedi.