Köyde Öğrenim Gören Çocuklarla Sinemada Buluşuyoruz" Projesi

Ardahan
'da taşımalı öğrenim gören 250 öğrenci, Ardahan Üniversitesi Kızılay
Gençlik Topluluğu öncülüğünde ilk kez sinemayla buluştu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı dahilinde Ardahan'dan Kars
'a yaklaşık 20 servis aracıyla getirilen 250 ilkokul ve ortaokul öğrencisi ilk kez sinemayla buluşmanın mutluluğunu yaşadı.
Öğrenciler Kars Şehir Sineması'nda "Bizim Köyün Şarkısı" filmini seyrederek, Kars'ın tarihi yerlerini de gezdi.
"Köyde öğrenim gören çocuklarla sinemada buluşuyoruz" adlı proje kapsamında proje koordinatörü Seher Karaman
, Topluluk Başkan Yardımcısı Adem Celikdover'in uzun uğraşları sonucunda hayata geçirilen projeye Ardahan Üniversitesi'nden yaklaşık 25 öğrenci de gönüllü olarak destek sağladı.
Öğrencilerin kent merkezindeki gezilerini hassasiyetle takip eden proje sorumluları, öğrencilerle keyifli anlar yaşadı. Kars Kalesi eteklerinde bulunan Evliya Camii ve Harakani Türbesi'ni ziyaret eden öğrenciler, kentin tarihi noktalarındaki gezilerinde ise bol bol fotoğraf çekti.
Proje koordinatörü Seher Karaman, öğrencilerin mutluluğuyla mutlu olduklarını ifade ederek, çalışmalara desteğin artması noktasında çağrıda bulundu.
Kars,Kızılay,Ardahan
Kaynak: AA