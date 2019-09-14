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Köyde oturdukları için okula gidemiyorlar (2)

BELEDİYEDEN SERVİS AÇIKLAMASIMenemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy, Beyköy, Alaniçi ve Çaltı mahallerinde yaşayan öğrenciler için 16 Eylül Pazartesi'den itibaren servis hizmeti vereceklerini söyledi.

14.09.2019 12:05Köyde oturdukları için okula gidemiyorlar (2)

BELEDİYEDEN SERVİS AÇIKLAMASI
Menemen Belediye Başkanı CHP'li Serdar Aksoy, Beyköy, Alaniçi ve Çaltı mahallerinde yaşayan öğrenciler için 16 Eylül Pazartesi'den itibaren servis hizmeti vereceklerini söyledi. Özellikle kız öğrencilerin eğitimine büyük önem verdiğini belirten Başkan Aksoy, "Çocuklarımız okula geç kalma sorunu yaşamadan, sağlıklı koşullarda güven içinde derslerine yetişecekler. Bir dolmuşta 42 öğrenci taşınmaz. Çözüm için hemen harekete geçtik ve servisimizi ayarladık. Yasal bir sıkıntı yaşanması durumunda bu parayı kendi imkanlarımla karşılamaya hazırım" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi, Serdar Aksoy, Beyköy, Çaltı, Güncel

Kaynak: DHA

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