Köyde Parke Taşı Döşeme Çalışması

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:44



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:44

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Yukarı Yoncaağaç köyünde kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Köy Muhtarı Ömer Altın, Köylere Hizmet Götürme Birliğinden tahsis edilen bin 600 metrekare kilitli parke taşı ile kendi imkanlarıyla temin ettikleri 2 bin 300 metrekare kilitli parke taşını döşeme çalışmalarına 20 gün önce başladıklarını söyledi.Kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını tamamlanma aşamasına geldiğini ifade eden Altın, "Köyümüze kilitli parke desteğinde bulunarak halkımızın tozdan ve çamurdan kurtulmasına vesile olan Kaymakamımıza, İl Genel Meclisi Üyelerimize ve Köylere Hizmet Götürme Birliğine, ayrıca Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.(MA-EFE) - KÜTAHYA