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Köyde rahatsızlanan 2 çocuk paletli ambulansla hastaneye nakledildi

Bingöl'de yolu kapalı köyde hastalanan 2 çocuk, paletli ambulansla hastaneye nakledildi.

13.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:45
'de yolu kapalı köyde hastalanan 2 çocuk, paletli ambulansla hastaneye nakledildi.
ilçesine 40 kilometre uzaktaki, yolu kardan kapanan Karlıca köyünde 2 yaşındaki Bedirhan ile 6 aylık kardeşi Bünyamin Oğuz'un rahatsızlanması üzerine, aile durumu 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğüne iletti.
Bunun üzerine paletli ambulansla yola çıkan sağlık ekipleri, 5 saatlik yoğun çalışma sonrası köye ulaşarak hastalara ilk müdahaleyi yaptı. Ekip, ardından çocukların hastaneye nakledilmesi gerektiğine karar verdi.
Ekipler, paletli ambulansa aldıkları hastaları, yolda bekleyen başka bir ambulansa naklederek, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Devlet Hastanesine ulaştırdı.
Yüksek ateş ve ishal şikayetiyle hastanede tedavi altına alınan Oğuz kardeşlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Köyde rahatsızlanan 2 çocuk paletli ambulansla hastaneye nakledildi

Karlıova, Bingöl, Güncel

Kaynak: AA


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