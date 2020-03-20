Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesi Sarıkaya köyü muhtarı; koronavirüs salgınıyla mücadale kapsamında köyün girişine bir afiş astı. Afişte, 'Köyümüze koronavirüs nedeni ile seyyar satıcı, hurdacı, dilenci giremez' ifadesi yer aldı.

Bahar aylarında hurdacı, seyyar satıcı ve dilencilerin sık sık uğradığı Sarıkaya köyünde muhtarlık, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu kişilerin köye girmemesi için önlem aldı.

''KARARI, TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAK İÇİN ALDIK''

Muhtar Cemal Karayel, koronavirüs nedeniyle tüm dünyada önlemlerin alındığını söyleyerek, "Şu an itibarıyla kahvehane ve köy konağımız kapalı, köy olarak kurallara uyuyoruz. Ancak köyümüz küçük olduğu için köyümüze gelen seyyar satıcılar ve hurdacılardan rahatsız oluyoruz. Bu nedenle tedbiri de elden bırakmamak için azalarımız ile almış olduğumuz kararla, hurdacıların ve seyyar satıcıların önüne geçebilmek için böyle bir karar aldık. Almış olduğumuz kararı duyan hurdacılar ve seyyar satıcılar da köyümüze girmiyorlar." dedi.

Kaynak: DHA