Köyde silahla havaya ateş edilmesi yasaklandı

İnebolu
ilçesine bağlı Çiçekyazı köyünde muhtarlıkça silahla havaya ateş edilmesini yasaklandı.
Çiçekyazı köyünde muhtarlığın öncülüğünde bir araya gelen köylüler, köyde etkinliklerde silahla havaya ateş edilmesinin yasaklanması kararını aldı.
Köy muhtarı Ekrem Saygıoğlu, köy sakinleri ile bir araya gelerek silah kullanımını yasakladıklarını belirterek, "Düğünlerde gelenek haline gelen ancak can güvenliğini tehdit eden silahla havaya ateş edilmesini yasakladık. Halkımızın huzurunu, güvenini sağlamak için bu uygulamayı gerçekleştirdik." dedi.