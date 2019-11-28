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'Köyde Survivor' yarışması

VAN'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca İlkokulu'nda, 'Köyde Survivor' yarışması düzenlendi.

28.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:14'Köyde Survivor' yarışması

VAN'ın ilçesine bağlı Ortanca İlkokulu'nda, 'Köyde Survivor' yarışması düzenlendi. Gençlik ve İl Müdürü Nevzat İnanç'ın da katıldığı yarışmada, el arabasıyla tezek taşıma etabı renkli görüntülere sahne oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İpekyolu Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonu ile 'Köyde Survivor' yarışması düzenlendi. İpekyolu ilçesindeki Ortanca İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen yarışmaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve İpekyolu Gençlik Spor İlçe Müdürü İbrahim Sancar da katıldı. İkilinin mücadelesinin ardından öğrenciler de kısyasıya mücadele etti. Yarışmanın el arabasıyla tezek taşıma etabı renkli görüntülere sahne oldu. 'Köyde Survivor' yarışmasında dereceye girenlere kupa ve madalya verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Bakanlığımız 2019 yılını gönüllülük yılı ilan etti. Biz de gönüllülük yılı kapsamında, zaman zaman çok farklı etkinlikler düzenleyip çocuklarımıza ve gençlerimize ulaşmaya çalışıyoruz. 'Köyde Survivor' etkinliğinde arkadaşlarımız kendi imkanlarıyla tüm materyalleri doğal ortamdan hazırlayarak, parkur yaptı. Yarışmanın kurallarını İpekyolu Gençlik Spor İlçe Müdürü İbrahim Sancar ile çocuklarımıza gösterdik. Daha sonra çocuklarımız gün boyu bu yarışmaya katılarak güzel bir gün geçirdi. Onların yüzündeki o mutluluk bizim için çok önemliydi. Bundan sonra en ücra köşemize kadar çocuklarımıza değişik faaliyetlerle ulaşacağız" diye konuştu.



İpekyolu, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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