Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Köydeki bahar temizliği gece de sürdü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Yukarı Yoncaağaç köyünde başlatılan bahar temizliği gece de devam etti.

11.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:30
Köydeki bahar temizliği gece de sürdü
Kütahya 'nın Hisarcık ilçesi Yukarı Yoncaağaç köyünde başlatılan bahar temizliği gece de devam etti.

Köy Muhtarı Ömer Altın'ın da katıldığı sokakların süpürülüp, otların temizlendiği temizlik çalışması gece geç saatlere kadar sürerken, özellikle gençlerden büyük katılım oldu.

Bahar temizliğine katılanlar teşekkür eden Muhtarı Ömer Altın, Korona virüs (Covid-19) nedeniyle kişisel temizliğin yanı sıra çevre temizliğine de önem vermenin gerekliliğine işaret etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Hisarcık, Kütahya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haberler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Haberler ›› Güncel ››Köydeki bahar temizliği gece de sürdü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:11: ÇÖZÜMÜ CADDEBOSTAN SAHİLİ'NE PARK ETTİKLERİ OTOMOBİLLERİNDE OTURMAKTA BULDULAR - Haber 14:10: Bahçelievler ve Sultanbeyli'de sahte maske ve koruyucu tulum operasyonu - Haber 14:10: Ukrayna'da 73 yaşındaki kronik hasta korona virüsü yendi - Haber 14:10: Başkan Akın vatandaşa ekmek götürdü, kartlarına su yükledi - Haber 14:10: 6 ambulans ve 2 oksijen kompresörü Arnavutluk Savunma Bakanlığına teslim edildi - Haber 14:01: Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi - Haber 13:41: Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu - Ekonomi 13:24: "Ekmek kavgası" diye paylaşılan görüntünün altından trafik kazası çıktı - Haberler