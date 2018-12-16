Köydeki Çocukların "Kızak" Keyfi

16 Aralık 2018 Pazar 11:05



16 Aralık 2018 Pazar 11:05

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından çocuklar hafta sonunu fırsat bilerek kızaklarla kaydı.Sarıkamış'a bağlı Isısu köyünde kar yağışının ardından doğa beyaza büründü. Güneşin kendini gösterdiği hafta sonu kızaklarını alan çocuklar kendilerini dışarı attı.Köyde belirledikleri alanda bir araya gelen yaklaşık 15 çocuk tahta kızaklarıyla dakikalarca tepeye tırmanarak, kızaklarla kendilerini yokuş aşağı bıraktı.Bunu her seferinde yapan ve yorulmak bilmeyen çocukların eğlencesi güzel görüntüler oluşturdu. Çocuklar zaman zaman kendi aralarında da yarışarak keyifli anlar yaşadı.Şehirde yaşayan pek çok yaşıtları hafta sonunu alışveriş merkezlerinde geçirirken, yaşadıkları coğrafyanın zorluğuna rağmen sunduğu güzelliklerin de doyasıya tadını çıkaran çocuklar, güneşli havada bazıları mont bile giymeden karların üzerinde eğlendi.Kızakla kayan çocuklardan Kadir Birlik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu olduğu için kızak kaymanın keyfini yaşadıklarını söyledi.Köydeki çocukların bir araya gelerek kızak yaptığını ifade eden Birlik, "Sabah erken saatlerde kalkıyoruz, köydeki kahvehanenin önünde buluşup kaymaya geliyoruz, burada çok güzel zaman geçiriyoruz." dedi.Çocuklardan Kerimcan Gürbüz de başka köyde öğrenim gördüklerini ve kendi köylerine geldiklerinde kayak yaptıklarını belirterek, "Hafta sonu olduğu için kızakları alıp yokuştan aşağı kayıyoruz. Kardan adam yapıyoruz, kartopu oynuyoruz. Burada kayak yaparak eğleniyoruz." diye konuştu.Batuhan Aktaş ise köydeki çocukların eğlencesinin kızakla kaymak olduğuna işaret ederek, "Sabah kahvaltı yapıp kayak yapmaya çıkıyoruz, köydeki çocuklarla buluşup kayak yapmaya gidiyoruz, kar topu oynuyoruz. Burada kayak yaptığımız kızakları da kendimiz yapıyoruz." ifadesini kullandı.