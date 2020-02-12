Köydeki evlerin kapı ve pencereleri karla kaplandı

KARS'ta etkili olan tipi, köyerdeki hayatı olumsuz etkilerken, çok sayıda evin kapı ve pencerelerinin kar yığınlarıyla kapandığı Üçbölük köyünde yaşayanların yardımına İl Özel İdaresi ekipleri yetişti. Ekipler, iş makinesiyle kar yığınlarını temizledi.

Kars 'ta önceki gün etkili olan kar yağışı ve tipi köyleri vurdu. Pek çok köyde kar nedeniyle hayat adeta durma noktasına geldi. Kar esaretinin yaşandığı yerlerden biri de Üçbölük Köyü oldu. Evlerinin pencereleri ve kapıları kar yığınlarıyla dolan köylüler, İl Özel İdaresi'nden yardım istedi. İl Özel İdaresi ekipleri, bir iş makinesi ile yer yer boyu 1 metreyi aşan kar yığınlarını temizledi. İş makinesinin karları temizlemesine en çok çocuklar sevindi. Esenkent Köyü ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Aslı, ortaokul 1'inci sınıf öğrencisi Ruken, 5 yaşındaki Berfin ve 4 yaşındaki Helin, soğuk havalarda evlerinde soba kenarında vakit geçirdiklerini, zaman zaman da dışarı çıkıp oynadıklarını söyledi.Üçbölük Köyü Muhtarı Muhtar Ziyettin Öncel, kar ve tipi nedeniyle yollarının kapandığını, evlerinin duvarlarının da karla kaplandığını söyledi. Özel İdaresi ekiplerinin her zaman yardımlarına koştuğunu belirten Muhtar Öncel, yetkililere teşekkür etti.