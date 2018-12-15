Köydeki Evsiz Kediler İçin Kendi İmkanlarıyla Kulübe Yaptı

Kütahya
'nın Emet
ilçesine bağlı Yeniceköy
'de 23 yaşındaki Recep Taşkın kendi imkanlarıyla köyde yaşayan kediler için kulübe yaptı.
Köy meydanında bulunan bir alana, yaptığı kedi evini yerleştiren Recep Taşkın, yaptığı açıklamada, "Zorlu kış şartlarında kediler sokaklarda üşüyorlar ve aç kalıyorlardı. Bende 1 buçuk metre yüksekliğinde ve bir metre eninde ahşap bir kulübe yaptım. Kulübenin içerisini yumuşak olsun diye battaniye ve kullanılmayan yastıklarla döşedim. Ayrıca kedilerin gece raht etmeleri için yeşil ışık saçan lamba ile ışıklandırdım. Her gün kulübeye kedi maması ve onların yiyebileceği yemekler bırakıyorum. Her zaman hayvanların yaşam hakkına saygı duyarım. Kulübede şuanda yaklaşık 10 kedi sıcak ortamda kışı geçiriyorlar. İmkanım olursa bir kedi evi daha yapmak istiyorum" diye konuştu. Recep Taşkın'ın bu hareketi bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından tekdirle karşılandı.(YD-EFE) - KÜTAHYA
Emet,Yeniceköy,Kütahya
15 Aralık 2018 Cumartesi 10:55