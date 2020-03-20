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Köydeki kadınlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Kırklareli'nin 500 nüfuslu Armağan köyünün sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

20.03.2020 21:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:36
Köydeki kadınlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Kırklareli 'nin 500 nüfuslu Armağan köyünün sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Armağan köyündeki vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkon ve pencerelerine çıktı. Bazı köy sakinleri alkışla, bazıları da ellerindeki çanları çalarak etkinliğe katıldı.
Köy muhtarı Recep Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının zorlu mesleklerini icra ettiklerini belirterek, Allah'tan tüm sağlık personeline görevlerinde kolaylıklar vermesini diledi.
Sağlık çalışanlarına destek olmaya devam edeceklerini dile getiren Dal, bu kötü günlerin en kısa sürede sona ermesi için dua ettiklerini de belirtti.
Köy sakinlerinden Zehra Dal ise başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına dua ettiklerini dile getirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Kırklareli, Güncel

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