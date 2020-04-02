Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi

Uşak'ın Banaz ilçesine 16 kilometre uzaklığındaki Gürlek köyü, koronavirüs salgınından dolayı karantinaya alındı. 3 vakanın bulunduğu köyde dün başlatılan karantina uygulamasına uymayan bir vatandaşa, 3 bin 150 lira para cezası verildi.

3 KORONAVİRÜS VAKASI VAR

775 nüfuslu Gürlek köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş ve çıkışlar, jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Sağlık ekipleri, 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı köyde, evleri dolaşarak vatandaşların ateşini ölçüp, sağlık durumlarını kontrol etti.

KÖYLÜLERİN İHTİYAÇLARINI JANDARMA KARŞILIYOR

Banaz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise karantina kurallarına uymayan 1 kişiye 3 bin 150 lira para cezası verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca köy halkının, muhtar aracılığıyla ilettiği ihtiyaçlarının jandarma tarafından karşılanıp ulaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: DHA