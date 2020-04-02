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Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler arasında bazı ilçe ve köylerin karantinaya alınması kararlaştırıldı. Bu kapsamda karantinanın uygulandığı Uşak'taki bir köyde, yasağa uymayıp dışarı çıkan vatandaşa 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

02.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:30
Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi

Uşak'ın Banaz ilçesine 16 kilometre uzaklığındaki Gürlek köyü, koronavirüs salgınından dolayı karantinaya alındı. 3 vakanın bulunduğu köyde dün başlatılan karantina uygulamasına uymayan bir vatandaşa, 3 bin 150 lira para cezası verildi.

3 KORONAVİRÜS VAKASI VAR

775 nüfuslu Gürlek köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş ve çıkışlar, jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Sağlık ekipleri, 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı köyde, evleri dolaşarak vatandaşların ateşini ölçüp, sağlık durumlarını kontrol etti.

KÖYLÜLERİN İHTİYAÇLARINI JANDARMA KARŞILIYOR

Banaz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise karantina kurallarına uymayan 1 kişiye 3 bin 150 lira para cezası verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca köy halkının, muhtar aracılığıyla ilettiği ihtiyaçlarının jandarma tarafından karşılanıp ulaştırıldığı bildirildi.

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Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Gürlek, Banaz, Güncel
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